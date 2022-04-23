بالأرقام.. أداء رائع لـ النني في انتصار أرسنال على يونايتد

قدم محمد النني لاعب وسط مصر مباراة مميزة مع ناديه أرسنال أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ النني المباراة أساسيا في ملعب الإمارات وكان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل على إثرها جرانيت تشاكا هدف المدفعجية الثالث الذي قضى على آمال شياطين يونايتد في إدراك التعادل.

وهدد النني مرمى ديفيد دي خيا مرة، بتسديدة بين القائمين والعارضة، كانت في الشوط الأول الذي حسمه أرسنال 2-1.

وكان ثاني أفضل ممرر في المباراة بعد زميله تشاكا.

مرر النني 62 كرة صحيحة من إجمالي 71، بدقة بلغت 87%.

ولعب النني (29 عاما) أساسيا في الدوري للمباراة الثانية على التوالي.

وأشاد ميكيل أرتيتا بالنني بعد دربي لندن الذي حسمه أرسنال بنتيجة 4-2 على حساب جاره تشيلسي.

وقال الإسباني لصحفيين:"النني بالنسبة لي أحد أهم اللاعبين في الفريق، إنه شخص استثنائي ولاعب كرة قدم رائع لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".

وبسؤاله حول ما أثير حول رحيل النني عن أرسنال في شهر يناير الماضي قال: "كان الأكثر منه في الصيف عن يناير، وأعتقد أنه تفهم الموقف وأنه بالقائمة الحالية كان من الصعب أن أترك لاعبا آخر يرحل".

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو.

وقالت تقارير إنه قد يعود للدوري التركي من بوابة فينيرباهتشة، بعدما لعب من قبل في الدولة الأوروبية مع فريق بشيكتاش.

وكان وكيل النني صرح في وقت سابق أن أندية فرنسية وإنجليزية وتركية مهتمة بالتعاقد معه.

لاعب المقاولون العرب السابق مثل منتخب مصر في 91 مباراة وسجل 8 أهداف.

بقميص الفراعنة بلغ نهائي كأس إفريقيا مرتين وشارك في كأس العالم 2018.