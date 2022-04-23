تشافي: نحن نمر بمرحلة ما بعد ميسي.. وهذا موعد عودة فاتي

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلون بأن فريقه يمر حاليا بفترة ما بعد ميسي والتي تحتاج إلى الصبر من أجل بناء فريق يمكنه العودة للمنافسة على الألقاب من جديد.

ويلعب برشلونة مع رايو فايكانو غدا الأحد على ملعب كامب نو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 في الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الخاص بالمباراة: "غدا فرصة ذهبية لنا لنحافظ على المركز الثاني لأن تحقيق اللقب أصبح أشبه بالمستحيل، سنلعب أمام خصم صعب، وعلينا أن نكون أكثر فاعلية بالكرة لأنها ستكون خطوة مهمة لتحقيق الفوز".

واستمر "بيكيه يلعب منذ شهرين وهو يعاني من إنزعاج في العضلات ولكنه يظر التزاما رائعا وسنرى إن كان سيشارك غدا".

وتابع "نحن نعمل جاهدين للتجهيز للموسم المقبل، الأمر يعتمد على الوضع الاقتصادي في البداية سنحاول التخطيط لذلك بشكل جدي ولكن الآن نركز على وضعنا في الدوري".

وأضاف "لكي نقوم بتعاقد جديد يجب أن يرحل أحد اللاعبين أولا".

وشدد "عند تدريب برشلونة تشعر بأحاسيس مختلفة، الفوز في البرنابيو وعدم تحقيق الألقاب يجب أن نخوض الواقع الخاص بنا، نحن في مرحلة ما بعد ميسي ويجب أن نتحلى بالصبر".

وأكمل "علينا أن نتحلى بالواقعية والصبر وأن نحاول المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل ونحن بحاجة لدعم الجماهير".

وتحدث تشافي عن موعد عودة أنسو فاتي للمشاركة قائلا: "هو يتدرب مع المجموعة واعتقد أنه سيعود للمشاركة من بداية مباراة ريال مايروكا".

وأتم "الأمر يعتمد على التخطيط، فكرتنا هي تعزيز الفريق بلاعبين في كل مركو، نحن برشلونة ويجب أن يكون لدينا في كل مركز لاعبين ولكن نحن نركو حاليا على الموسم الحالي أكثر من الموسم المقبل".

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني فيجدور ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة مع وجود مباراة أقل لبرشلونة.

ويحتاج ريال مدريد فقط للحصول على أربع نقاط من المباريات الخمسة المقبلة لضمان تحقيق الدوري للمرة الـ 35 في تاريخه.