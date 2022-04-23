معلول: أعتذر على إهدار ركلة الجزاء.. والمراحل القادمة ستزداد صعوبة

السبت، 23 أبريل 2022 - 02:58

كتب : حسام نور الدين

علي معلول مع الأهلي أمام الرجاء

أبدى علي معلول ظهير أيسر الأهلي سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل إيابا مع الرجاء المغربي بهدف لمثله.

وخرج الأهلي بنتيجة تضمن تأهله من مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، بعد فوزه ذهابا في القاهرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال معلول في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "قدمنا الأداء الجيد والروح القتالية التي ظهرت على جميع اللاعبين طوال الدقائق التسعين في لقاء اليوم".

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وأضاف "نستحق التأهل واجتياز دور الثمانية عن جدارة".

واعتذر الظهير التونسي على إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء التي سددها في المباراة، وتصدى لها الحارس أنس الزنيتي.

واختتم "المراحل القادمة من منافسات البطولة سوف تزداد صعوبة ولكننا لدينا المزيد من الحافز لمواصلة المسيرة والحفاظ على اللقب وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وتأهل الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اجتياز الأخير للترجي التونسي.

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