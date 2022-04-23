كرة طائرة - الزمالك يحسم المباراة الأولى من نهائي كأس مصر بالفوز على الأهلي
السبت، 23 أبريل 2022 - 01:12
كتب : FilGoal
تغلب الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة الأولى من نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.
وتقام المباريات بنظام Best of 3، أي أن الفائز بمباراتين هو من سيحسم اللقب لصالحه.
انتهى الشوط الأول بفوز الزمالك 25-22.
أما الشوط الثاني الذي كان في غاية الإثارة، فقد امتد لما يفوق حاجز 25 نقطة، إذ استمر السجال حتى حسمه الزمالك بنتيجة 34-32.
وأخيرا فاز الزمالك في نهاية الشوط الثالث بنتيجة 25-21.
وكان الزمالك فد حسم لقب الدوري لصالحه بالفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.
وتقام المباراة الثانية السبت الثالث والعشرين من إبريل الجاري.
إذا فاز الزمالك يتوج بالكأس، أما إذا فاز الأهلي ينتقل الفريقان إلى المباراة الفاصلة يوم الأحد (24 إبريل).
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يهزم الجزيرة في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري السوبر جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه تعلن اعتزالها كرة سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى انتهت في نصف نهائي دوري سوبر السلة - الأهلي (80) - (61) الجزيرة.. الأحمر يحسم المباراة الأولى انتهت نصف نهائي دوري سوبر السلة - الزمالك (53) (97) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر طائرة - الأهلي يمدد عقد أحمد صلاح حتى 2026 ريد بول Air Force.. شاهد حدثا تاريخيا لتبادل الطائرات في منتصف الرحلة