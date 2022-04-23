كرة طائرة - الزمالك يحسم المباراة الأولى من نهائي كأس مصر بالفوز على الأهلي

السبت، 23 أبريل 2022 - 01:12

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

تغلب الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة الأولى من نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وتقام المباريات بنظام Best of 3، أي أن الفائز بمباراتين هو من سيحسم اللقب لصالحه.

انتهى الشوط الأول بفوز الزمالك 25-22.

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أما الشوط الثاني الذي كان في غاية الإثارة، فقد امتد لما يفوق حاجز 25 نقطة، إذ استمر السجال حتى حسمه الزمالك بنتيجة 34-32.

وأخيرا فاز الزمالك في نهاية الشوط الثالث بنتيجة 25-21.

وكان الزمالك فد حسم لقب الدوري لصالحه بالفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

وتقام المباراة الثانية السبت الثالث والعشرين من إبريل الجاري.

إذا فاز الزمالك يتوج بالكأس، أما إذا فاز الأهلي ينتقل الفريقان إلى المباراة الفاصلة يوم الأحد (24 إبريل).

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