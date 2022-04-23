كرة سلة - الأهلي يهزم الجزيرة في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري السوبر
السبت، 23 أبريل 2022 - 01:07
كتب : FilGoal
تغلب الأهلي على الجزيرة في المباراة الأولى من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 80-61.
وتقام المباريات بنظام Best of 5، حيث يحتاج أي منهما للفوز في 3 مباريات حتى يحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.
شهد الربع الاول قلة في عدد النقاط المسجلة، حيث انتهى بتقدم الأهلي 13-12 بعد مناوشات بين الطرفين.
وسيطر الأهلي تماما على المباراة في الربع الثاني، الذي انتهى بتقدمه 40-27.
وواصل الأحمر فرض سيطرته على اللقاء في الربع الثالث، الذي انتهى بنتيجة 60-40.
وكان الاتحاد السكندري قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.
وستقام المباراة الثانية يوم الأحد الرابع والعشرين من أبريل الجاري.
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