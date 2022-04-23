كرة سلة - الأهلي يهزم الجزيرة في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري السوبر

السبت، 23 أبريل 2022 - 01:07

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الجزيرة - كرة سلة

تغلب الأهلي على الجزيرة في المباراة الأولى من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 80-61.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، حيث يحتاج أي منهما للفوز في 3 مباريات حتى يحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

شهد الربع الاول قلة في عدد النقاط المسجلة، حيث انتهى بتقدم الأهلي 13-12 بعد مناوشات بين الطرفين.

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وسيطر الأهلي تماما على المباراة في الربع الثاني، الذي انتهى بتقدمه 40-27.

وواصل الأحمر فرض سيطرته على اللقاء في الربع الثالث، الذي انتهى بنتيجة 60-40.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.

وستقام المباراة الثانية يوم الأحد الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

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