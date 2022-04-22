جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه تعلن اعتزالها

بعد مسيرة حافلة من الإنجازات العالمية والقارية والاولميية، قررت جيانا فاروق بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه اعتزال اللعبة.

وتترك فاروق إرثا كبيرا لكل متابعي اللعبة حول العالم، فهي واحدة من الأبطال الذين كتبوا التاريخ لمصر في الكاراتيه علي مدار سنوات طويلة، بحسب وصف بيان اللجنة الأوليمبية.

وجاء ذلك على هامش الاحتفالية بأبطال مصر الأولمبيين والبارالمبيين مساء اليوم -الجمعة- بأحد فنادق القاهرة، والتي تقيمها شركة روابط الرياضية برئاسة وليد الملاح، وبحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من أبطال مصر الأولمبيين والبارالمبيين الذين حققوا نتائج متميزة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة وعلى رأسهم فريال أشرف بطلة الكاراتيه وسيف عيسى صاحب البرونزية فى التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو الفائز بالميدالية البرونزية فى المصارعة وجيانا فاروق الفائزة ببرونزية الكاراتيه وفاطمة عمر أسطورة رفع الاثقال البارالمبي وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبىي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد كبير من المسئولين واللاعبين وعلى رأسهم أشرف صبحي وهشام حطب وحسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، كما ستكشف روابط الرياضية خلال الحفل عن الأبطال الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية.