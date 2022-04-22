كرة سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

حسم الاتحاد السكندري نتيجة المباراة الأولى من سلسلة مباريات نصف نهائي بطولة دوري كرة السلة على حساب الزمالك.

وفاز الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 97-53 على صالة استاد برج العرب، في المباراة الأولى سلسلة (Best of 5) لنصف نهائي بطولة الدوري.

الاتحاد السكندري أنهى الربع الأول متقدما بفارق 4 نقاط، وبنتيجة 18-14.

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ومع نهاية الشوط الأول والربع الثاني، كان الفارق قد اتسع إلى 20 نقطة بنتيجة 43-23 لصالح الاتحاد.

الفريق السكندري وسع الفارق إلى 30 نقطة مع نهاية الربع الثالث، وبنتيجة 69-39.

وفي النهاية، تقلص الفارق إلى 23 نقطة بنتيجة 97-53 لصالح الاتحاد السكندري.

وستكون المباراة الثانية بين الفريقين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء على صالة برج العرب.

ويلعب الأهلي مع الجزيرة بعد قليل في المباراة الأولى من نصف النهائي الآخر لبطولة الدوري.

كرة سلة الاتحاد السكندري الزمالك
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