انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباريات بنظام Best of 3 من يفز منهما في مبارتين سيحسم اللقب لصالحه.

وكان الزمالك فد حسم لقب الدوري لصالحه بالفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

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تقام المباراة الثانية غدا السبت وفي حال التعادل تقام مباراة فاصلة يوم الأحد.

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نهاية الشوط الثالث 25-21 لصالح الزمالك.. 3-0 في مجموع الأشواط

الأهلي يتشبث بما تبقى (24-21)

الزمالك يصل بالفارق إلى 4 نقاط (24-20).. نقطة واحدة لحسم المباراة

الزمالك يقترب من حسم الشوط 23-20

الزمالك يعمق تقدمه 22-20

الزمالك يقلب الطاولة ويتقدم 21-20

الأهلي متقدم 18-15

الزمالك يقلص الفارق 17-13

وقت مستقطع

الفارق يتسع إلى 5 نقاط (17-12)

الأهلي يوسع الفارق إلى 4 نقاط (15-11)

الأهلي متقدم 13-11

الزمالك يقلص من جديد 12-10

الأهلي يسترد فارق 3 نقاط.. 12-9

الزمالك يقلص الفارق 11-9

الأهلي يتقدم 11-8

الزمالك يتعادل 8-8

الزمالك يقلص الفارق 8-7

الأهلي يبتعد 8-6

الأهلي يتقدم 6-5

الزمالك يتقدم 3-2

الزمالك يتقدم والأهلي يتعادل 1-1

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني 34-32 لصالح الزمالك

الزمالك يحسم الشوط بنتيجة 34-32

الزمالك يتعادل مجددا.. 32-32 في شوط مثير للغاية

الأهلي يتقدم 32-31

والزمالك يتعادل 31-31

الأهلي يتقدم 31-30

تعادل جديد 30-30

الزمالك يتقدم والأهلي يتعادل 29-29

الزمالك يتقدم ثم تعادل جديد 28-28

الزمالك يتعادل 27-27

الأهلي يسترد التقدم 27-26

الزمالك يتعادل 26-26

الأهلي يتعادل ثم يتقدم 26-25

الزمالك يتقدم 25-24

الأهلي يتعادل.. 24-24

الزمالك متقدم 24-23.. شوط على صفيح ساخن

الأهلي يواصل التشبث بالشوط.. 23-21

الأهلي يقلص الفارق 23-19

فارق 5 نقاط للمرة الأولى.. 23-18

الزمالك يعيد الفارق إلى 4 (22-18)

الزمالك يسترد الفارق 21-18

الأهلي يقلص الفارق 20-18

وقت مستقطع

الزمالك يسترد الفارق 20-17

الأهلي يقلص الفارق 19-17

الزمالك يحافظ على الفارق 19-16

والزمالك يوسعه من جديد 18-15

الأهلي يقلص الفارق 17-15

الزمالك يتفوق بفارق 3 نقاط 16-13

الأهلي يقلص الفارق 14-13

الأبيض يوسع الفارق إلى نقطتين 13-11

الزمالك يتقدم من جديد 12-11

الأهلي يتعادل 11-11

وقت مستقطع

الأهلي يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.. 11-10

الأهلي يقلص الفارق بنقطتين متتاليتين 11-9

الزمالك يسترد فارق النقاط الأربع 11-7

الأهلي يقلص الفارق 10-7

الفارق لا يزال كما هو.. 10-6 لصالح الزمالك

الزمالك يعمق تفوقه إلى فارق 4 نقاط للمرة الأولى في المباراة.. 9-5

الزمالك يواصل التمسك بفارق النقاط الثلاث 8-5

الأهلي يقلص الفارق مرة أخرى 7-5

الزمالك يعيد الفارق إلى 3 نقاط مرة أخرى.. 7-4

الأهلي يقلصه 6-4

الزمالك يحافظ على الفارق 6-3

وقت مستقطع

الزمالك يوسع الفارق 5-2

الزمالك يتفوق بنقطتين 4-2

والزمالك يتعادل 2-2

الأهلي يتقدم 2-1

الأهلي يتعادل 1-1

الزمالك يتقدم 1-0

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 25-22 لصالح الزمالك

الأهلي يواصل المحاولة.. 24-22

الزمالك يبتعد بفارق 3 نقاط.. 24-21.. نقطة للفوز بالشوط الأول

الزمالك متقدم 22-21

الأهلي يقلص الفارق 21-20

للمرة الأولى يتقدم الزمالك بفارق نقطتين.. 21-19

الزمالك يتقدم 20-19

وأخيرا الزمالك يتعادل.. 19-19.. أول تعادل منذ أن كانت النتيجة 10-10

الزمالك يقلص الفارق إلى نقطة مرة أخرى.. 19-18

الأهلي يبتعد بفارق 3 نقاط.. 19-16

الزمالك يقلصه مجددا 17-16

الأهلي يوسع الفارق مجددا 17-15

الزمالك يقلص الفارق 16-15

الأهلي متقدم بفارق نقطتين 16-14

وقت مستقطع في شوط مشتعل

والفارق يعود إلى نقطة واحدة.. 15-14

الزمالك يقلص الفارق مرة أخرى.. 15-13

الفارق يزداد إلى 3 نقاط.. 15-12

الأهلي يسترد فارق النقطتين 14-12

الزمالك يعود من الوقت المستقطع ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة.. 13-12

وقت مستقطع

الفارق يتسع إلى 3 نقاط.. 13-10 للاهلي

وأخيرا فارق نقطتين في المباراة.. 12-10 للأهلي

الأهلي يتقدم للمرة الأولى 11-10

سيناريو متكرر حتى الآن.. الزمالك يتقدم بنقطة ثم يتعادل الأهلي

والأهلي يتعادل مجددا 10-10

وكالعادة الأهلي يتعادل ثم يتقدم الزمالك.. 10-9

الزمالك يتقدم 9-8

على نفس النسق.. 8-8

الأهلي يتعادل مرة أخرى 7-7

الزمالك يتقدم 7-6

الأهلي يتعادل 6-6

الزمالك يتقدم من جديد.. 6-5

الأهلي يتعادل مرة أخرى 5-5

الزمالك يسترد التقدم 5-4

الأهلي يتعادل مجددا 4-4

السجال مستمر.. 4-3 للزمالك

النتيجة 3-2 لصالح الزمالك

الزمالك يتقدم 2-1

بداية المباراة

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