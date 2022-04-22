انتهت في نصف نهائي دوري سوبر السلة - الأهلي (80) - (61) الجزيرة.. الأحمر يحسم المباراة الأولى

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الجزيرة - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وكان الاتحاد قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.

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وستجري المباراة الثانية يوم الأحد.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 80-61

النتيجة 80-59 لصالح الأهلي

الأهلي متقدم 71-48

النتيجة 68-46 لصالح الأهلي

الأهلي يوسع الفارق 65-44

الأهلي متقدم 62-44

الجزيرة يقلص الفارق 60-42

بداية الربع الرابع والأخير

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 60-40

الأهلي متقدم 60-39.. فارق 21 نقطة

الجزيرة يقلص الفارق 57-36

وقت مستقطع.. الأهلي يتفوق بفارق 23 نقطة الآن (57-34)

الأهلي يوسع الفارق 52-34

الجزيرة يقلص الفارق 48-34

وقت مستقطع.. الأهلي متفوق بفارق 17 نقطة (48-31)

الأهلي يوسع الفارق إلى 15 نقطة.. 46-31

الأهلي يواصل التقدم 43-31

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 40-27

التقدم للأهلي 40-27

الفارق 12 نقطة.. الأهلي متقدم 39-27

الأهلي متقدم بنتيجة 37-26.. فارق 11 نقطة

الجزيرة يقلص الفارق 33-22

الفارق يزداد للأحمر 33-19

الأهلي يوسع الفارق مرة أخرى 30-19

الجزيرة يقلص الفارق 27-19

الأهلي يتقدم 27-16

وقت مستقطع.. النتيجة 24-15 لصالح الأهلي

الأهلي متقدم بنتيجة 22-15

الأهلي يتقدم 19-12

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 13-12

الأهلي متقدم 13-12

الجزيرة يقلص الفارق 11-10 بالرميات الحرة

الأهلي متفوق بنتيجة 11-8

الأهلي يستعيد تقدمه 5-4

الجزيرة يسترد التقدم 4-3 بالرميات الحرة

الأهلي يتقدم 3-2

الجزيرة يتقدم 2-0

بداية المباراة

الأهلي الجزيرة نصف نهائي دوري سوبر السلة
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