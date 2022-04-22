انتهت في نصف نهائي دوري سوبر السلة - الأهلي (80) - (61) الجزيرة.. الأحمر يحسم المباراة الأولى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وكان الاتحاد قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.

وستجري المباراة الثانية يوم الأحد.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 80-61

النتيجة 80-59 لصالح الأهلي

الأهلي متقدم 71-48

النتيجة 68-46 لصالح الأهلي

الأهلي يوسع الفارق 65-44

الأهلي متقدم 62-44

الجزيرة يقلص الفارق 60-42

بداية الربع الرابع والأخير

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 60-40

الأهلي متقدم 60-39.. فارق 21 نقطة

الجزيرة يقلص الفارق 57-36

وقت مستقطع.. الأهلي يتفوق بفارق 23 نقطة الآن (57-34)

الأهلي يوسع الفارق 52-34

الجزيرة يقلص الفارق 48-34

وقت مستقطع.. الأهلي متفوق بفارق 17 نقطة (48-31)

الأهلي يوسع الفارق إلى 15 نقطة.. 46-31

الأهلي يواصل التقدم 43-31

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 40-27

التقدم للأهلي 40-27

الفارق 12 نقطة.. الأهلي متقدم 39-27

الأهلي متقدم بنتيجة 37-26.. فارق 11 نقطة

الجزيرة يقلص الفارق 33-22

الفارق يزداد للأحمر 33-19

الأهلي يوسع الفارق مرة أخرى 30-19

الجزيرة يقلص الفارق 27-19

الأهلي يتقدم 27-16

وقت مستقطع.. النتيجة 24-15 لصالح الأهلي

الأهلي متقدم بنتيجة 22-15

الأهلي يتقدم 19-12

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 13-12

الأهلي متقدم 13-12

الجزيرة يقلص الفارق 11-10 بالرميات الحرة

الأهلي متفوق بنتيجة 11-8

الأهلي يستعيد تقدمه 5-4

الجزيرة يسترد التقدم 4-3 بالرميات الحرة

الأهلي يتقدم 3-2

الجزيرة يتقدم 2-0

بداية المباراة