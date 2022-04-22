انتهت في نصف نهائي دوري سوبر السلة - الأهلي (80) - (61) الجزيرة.. الأحمر يحسم المباراة الأولى
الجمعة، 22 أبريل 2022 - 22:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.
وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.
وكان الاتحاد قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.
وستجري المباراة الثانية يوم الأحد.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 80-61
النتيجة 80-59 لصالح الأهلي
الأهلي متقدم 71-48
النتيجة 68-46 لصالح الأهلي
الأهلي يوسع الفارق 65-44
الأهلي متقدم 62-44
الجزيرة يقلص الفارق 60-42
بداية الربع الرابع والأخير
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 60-40
الأهلي متقدم 60-39.. فارق 21 نقطة
الجزيرة يقلص الفارق 57-36
وقت مستقطع.. الأهلي يتفوق بفارق 23 نقطة الآن (57-34)
الأهلي يوسع الفارق 52-34
الجزيرة يقلص الفارق 48-34
وقت مستقطع.. الأهلي متفوق بفارق 17 نقطة (48-31)
الأهلي يوسع الفارق إلى 15 نقطة.. 46-31
الأهلي يواصل التقدم 43-31
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 40-27
التقدم للأهلي 40-27
الفارق 12 نقطة.. الأهلي متقدم 39-27
الأهلي متقدم بنتيجة 37-26.. فارق 11 نقطة
الجزيرة يقلص الفارق 33-22
الفارق يزداد للأحمر 33-19
الأهلي يوسع الفارق مرة أخرى 30-19
الجزيرة يقلص الفارق 27-19
الأهلي يتقدم 27-16
وقت مستقطع.. النتيجة 24-15 لصالح الأهلي
الأهلي متقدم بنتيجة 22-15
الأهلي يتقدم 19-12
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 13-12
الأهلي متقدم 13-12
الجزيرة يقلص الفارق 11-10 بالرميات الحرة
الأهلي متفوق بنتيجة 11-8
الأهلي يستعيد تقدمه 5-4
الجزيرة يسترد التقدم 4-3 بالرميات الحرة
الأهلي يتقدم 3-2
الجزيرة يتقدم 2-0
بداية المباراة