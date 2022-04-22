المقاولون العرب يوقف مستحقات اللاعبين وتجميد المقصرين

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 21:35

كتب : حامد وجدي

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قرر نادي المقاولون العرب وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظرا لسوء النتائج.

واكتفى المقاولون العرب بتحقيق الفوز في مباراتين فقط الموسم الجاري من الدوري من 25 مباراة.

وعقد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في النادي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أعلن فيها توقيع العقوبات ووقف المستحقات.

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وطالب محمد عودة المدير الفني بتجميد بعض اللاعبين المقصرين على أن يقدم المدير الفني تقريرا بالأسماء لاعتماده وتصعيد عدد من الناشئين للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وشدد المشرف على الكرة للاعبين أن الجهاز الفني مستمر وأن العقوبات المشددة ستطول اللاعبين المقصرين مهما كانت الأسماء في ظل تهاون بعض اللاعبين.

وأوضح أن النادي لن يتوانى عن فرض مزيد من القرارات لاستعادة مكانة الفريق بجدول الدوري.

وتعادل الفريق مع مصر للمقاصة ثم خسر من فاركو في آخر جولتين من الدوري المصري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة 16 من الدوري.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي في المركز السادس عشر.

المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
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