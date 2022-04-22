مباشر نصف نهائي دوري سوبر السلة - الزمالك (23) (43) الاتحاد.. بداية الربع الثالث

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

تابع مباشرة المباراة الأولى في نصف نهائي دوري سوبر السلة بين الزمالك والاتحاد والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وفي الجهة الأخرى يلتقي الأهلي مع الجزيرة

وستجري المباراة الثانية يوم الأحد.

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بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: 43-23 للاتحاد

ق 3: الاتحاد 31-19 الزمالك

ق 5: الاتحاد 28-19 الزمالك

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 20-14 للاتحاد السكندري.

ق 3: الاتحاد 12-12 الزمالك

ق 5: الاتحاد 6-12 الزمالك

المباراة تنطلق

الزمالك الاتحاد كرة سلة
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