شباك الرجاء لم تهتز في ملعبه قاريا منذ هدف بنشرقي.. هل يكسر الأهلي رقمه؟
الجمعة، 22 أبريل 2022 - 19:17
كتب : نادر عيد
رغم أن التعادل يكفي المارد الأحمر لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، إلا أن رجال المدرب بيتسو موسيماني يسعون لهز شباك الرجاء مبكرا للقضاء على أمله في التأهل.
وذلك حين يلتقيان على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الساعة 12 منتصف ليل الجمعة.
وحقق الرجاء حتى الآن رقما مميزا على ملعبه في البطولات القارية.
فالفريق المغربي لم تهتز شباكه في أرضه في بطولة قارية منذ هدف أشرف بنشرقي نجم الزمالك في نصف نهائي الأبطال 2020 حين خسر 1-صفر.
بعدها خاض حامل لقب بطولة الكونفدرالية 11 مباراة قارية في ملعبه، حافظ على نظافة شباكه فيها جميعا.
منها 4 في الموسم الجاري لدوري أبطال إفريقيا.
فهل يكسر الأهلي هذه السلسلة بعد ساعات قليلة؟
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