تقرير: أراوخو سيجدد لـ برشلونة حتى 2026 بشرط جزائي قدره مليار يورو

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين إن رونالد أراوخو مدافع برشلونة سيمدد عقده مع النادي حتى 2026.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وكتب رومانو في تويتر "لا توجد مشكلة في تمديد عقد أراوخو. الاتفاق تم قبل أسبوعين، توقيع العقد والإعلان مسألة وقت فقط".

وأضاف "العقد سيمتد إلى 2026، بشرط جزائي مليار يورو".

ويسعى برشلونة للحفاظ على نجمه الذي يمتد عقده الحالي إلى 2023.

ويقضي أراوخو (23 عاما) موسمه الثاني مع الفريق الأول في برشلونة.

مثل النادي في 77 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وشارك أراوخو في 9 مباريات مع منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022.