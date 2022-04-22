جريزمان: فرنسا مرشحة للقب كأس العالم مع 3 منتخبات

كشف أنتوان جريزمان نجم فرنسا وأتليتكو مدريد رأيه في الفرق المرشحة للظفر بلقب كأس العالم 2022 في ديسمبر المقبل.

وقال لاعب برشلونة السابق في حواره مع GQ الإسبانية:"فرنسا مرشحة بكل تأكيد، مع البرازيل والأرجنتين وإسبانيا".

وأضاف "في البطولات دائما هناك مفاجآت لا يمكنك توقعها".

واستمر المهاجم البالغ عمره 31 عاما والمتوج بلقب كأس العالم 2018 "في مدة 4 سنوات، تتغير الفرق كثيرا".

وواصل "فرنسا تغيرت كثيرا، سواء في اللاعبين أو الطريقة. نعرف مستوانا، لكن الطريق لا تزال طويلة للقب كأس العالم".

وتطمح فرنسا للحفاظ على اللقب العالمي حين تخوض أول مونديال يقام على أرض عربية.

وفازت فرنسا باللقب في أرضها لأول مرة عام 1998 قبل أن ترفع الكأس بعد عقدين في أرض روسيا.

ومع تتويجها بدوري أمم أوروبا 2020-2021، تبقى فرنسا مرشحة للفوز باللقب في قطر.

وستلعب فرنسا في المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وفريق ثالث سيكون بيرو أو أستراليا أو الإمارات.