رومانو: رايس لن يجدد لـ وست هام

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - إنجلترا - كرواتيا

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين إن ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد لا ينوي تمديد عقده مع ناديه.

ديكلان رايس

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وكتب رومانو في تويتر "رايس رفض عرضا ثالثا من وست هام. لم يصل الطرفان إلى اتفاق، اللاعب قد يرحل في الصيف".

وأضاف "وست هام مصر على بقاء اللاعب مثلما أوضح المدرب ديفيد مويس، لكن رايس لن يجدد عقده".

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ويمتد عقد رايس (23 عاما) إلى 2024.

وفي العقد بند يتيح للطرفين التمديد لموسم إضافي.

ويلعب رايس في وست هام منذ 9 سنوات، حين انتقل لشباب النادي قادما من تشيلسي.

مثل فريق المطارق في 188 مباراة وسجل 10 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ودافع رايس عن ألوان منتخب إنجلترا في 29 مباراة وسجل هدفين.

كان لاعبا أساسيا في يورو 2020 التي خسرها بلده في النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

رايس وست هام يونايتد
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