طائرة - الأهلي يمدد عقد أحمد صلاح حتى 2026

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 15:27

كتب : حسام نور الدين

أحمد صلاح

أعلن الأهلي تجديد عقد أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة حتى 2026.

وأوضح خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي في النادي أن صلاح لم يحدد طلبات معينة ليمدد عقده.

وقال العوضي عبر الموقع الرسمي للأهلي:"صلاح من أصحاب الخبرات الكبيرة، دوره هام جدا مع الفريق، خاصة مع الحاجة لعناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط ونقل الخبرات للصاعدين".

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وكشف الأهلي في وقت سابق تجديد عقد محمد عادل وأحمد سعيد وعبد الله عبد السلام.

واحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الموسم المنصرم من الدوري.

الأهلي أحمد صلاح
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