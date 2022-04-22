ريد بول Air Force.. شاهد حدثا تاريخيا لتبادل الطائرات في منتصف الرحلة

سيشهد الـ24 من شهر أبريل الجاري حدثا تاريخيا حيث تقوم قناة "ريد بول" في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بإذاعة قفزة بين طائرتين في منتصف الرحلة.

وسيقوم لوك أيكينز وأندي فارينجتون بالقفز من طائرتيهما في منتصف المرحلة على ارتفاع 14 ألف قدم ويوقفان محركاتهما من أجل تبادل المكان بينهما.

وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الطيران التي قلع فيها طيار في طائرة ويهبط في واحدة أخرى.

وتم إجراء ساعات من البحث والتطوير وتدخل مهندس الطيران باولو إيسكولد لحل مشكلة كيفية إنتاج هبوط عمودي يتم التحكم فيه وهو الشيء المعاكس لكيفية تصميم أنظمة الطيار الآلي.

ونتج عن ذلك صنع نظام مكابح هوائية مصممة خصيصا لهذا الغرض.

ويمكن متابعة العرض عبر قناة "ريد بول" من هنا.