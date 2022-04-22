ريد بول Air Force.. شاهد حدثا تاريخيا لتبادل الطائرات في منتصف الرحلة

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

ريد بول Air Force

سيشهد الـ24 من شهر أبريل الجاري حدثا تاريخيا حيث تقوم قناة "ريد بول" في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بإذاعة قفزة بين طائرتين في منتصف الرحلة.

وسيقوم لوك أيكينز وأندي فارينجتون بالقفز من طائرتيهما في منتصف المرحلة على ارتفاع 14 ألف قدم ويوقفان محركاتهما من أجل تبادل المكان بينهما.

وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الطيران التي قلع فيها طيار في طائرة ويهبط في واحدة أخرى.

أخبار متعلقة
ديلي ميل: كيليني يرحل عن يوفنتوس.. والدوري الأمريكي وجهته المقبلة المصري لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد نهضة بركان لدى كاف بعد ما حدث معنا رد مفاجئ من لابورتا بشأن انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وتم إجراء ساعات من البحث والتطوير وتدخل مهندس الطيران باولو إيسكولد لحل مشكلة كيفية إنتاج هبوط عمودي يتم التحكم فيه وهو الشيء المعاكس لكيفية تصميم أنظمة الطيار الآلي.

ونتج عن ذلك صنع نظام مكابح هوائية مصممة خصيصا لهذا الغرض.

ويمكن متابعة العرض عبر قناة "ريد بول" من هنا.

ريد بول
نرشح لكم
طائرة - الأهلي يمدد عقد أحمد صلاح حتى 2026 ألقى عليه زجاجة مياه.. كواليس ضرب مايك تايسون لأحد المسافرين على طائرة احتفالية الزمالك - مرتضى: هل يرحل أنس أسامة من الزمالك؟ بالتأكيد لا طائرة - الأهلي يمدد تعاقده مع أحمد سعيد احتفاليتان في الزمالك بسبب ألقاب الدوري في الألعاب الجماعية كرة سلة - الزمالك ينتصر على فاب ويتصدر مجموعة النيل في بطولة إفريقيا انتهت كرة سلة - الزمالك (77) (63) فاب الكاميروني.. الصدارة بيضاء يد - محمد الأمين على رأس لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري
أخر الأخبار
طائرة - الأهلي يمدد عقد أحمد صلاح حتى 2026 27 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر جوارديولا: لا أفكر سوى في مواجهة واتفورد.. وتين هاج مدرب من الطراز الرفيع 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: النني لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.. ومنعته من الرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباراة غيرت مسيرتي- محمد حليم.. رشحني طارق العشري فكلفت الزمالك الهزيمة الوحيدة في الدوري ساعة | مصر
مؤتمر رانجنيك: بوجبا سيكون محظوظا لو لعب مجددا الموسم الحالي.. وسنرى فريق مختلفا مع تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
ريد بول Air Force.. شاهد حدثا تاريخيا لتبادل الطائرات في منتصف الرحلة ساعة | رياضات أخرى
ديلي ميل: كيليني يرحل عن يوفنتوس.. والدوري الأمريكي وجهته المقبلة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
المصري لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد نهضة بركان لدى كاف بعد ما حدث معنا 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 اتحاد الكرة: سنصعد أزمة مصر والسنغال للمحكمة الرياضية في تلك الحالة.. وحكام أجانب لمباريات الأهلي