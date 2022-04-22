ديلي ميل: كيليني يرحل عن يوفنتوس.. والدوري الأمريكي وجهته المقبلة

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 13:40

كتب : محمود حمدي

جورجيو كيلليني - يوفنتوس

استقر قائد يوفنتوس المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني على وجهته المقبلة بعد سنوات طويلة بقميص السيدة العجوز.

وينتهي عقد كيليني مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل لكن فريق المدرب ماسيمليانو أليجري يرغب في تجديد دماء خط الدفاع.

ويدرس كيليني بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية العروض المقدمة للحصول على خدماته وخاصة من الدوري الأمريكي.

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وأضافت الصحيفة البريطانية أن كيليني متحمس لخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي عقب انتهاء مسيرته مع يوفنتوس.

وأوضحت أن يوفنتوس يرغب في ضم مدافع شاب ورحيل كيليني الذي تراجع بدنيا وفنيا مع تقدمه في العمر.

وتلقى المدافع صاحب الـ37 عاما عدد من العروض من أندية الدوري الأمريكي ومن المنتظر حسم قراره النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وانضم كيليني إلى يوفنتوس في صيف 2005 بمبلغ 7.7 مليون يورو قادما من فيورنتينا، وينتهي عقده الحالي صيف 2023.

كيليني يوفنتوس
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