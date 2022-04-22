رد مفاجئ من لابورتا بشأن انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه في مرمى فياريال

للمرة الأولى يخرج رد رسمي من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حول إمكانية ضم النادي لمهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

ونشر أنخيل جارسيا الصحفي في إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فيديو للابورتا مع بعض المشجعين لبرشلونة وسأله واحدا منهم إن كان ليفاندوفسكي قريب من البلوجرانا.

ورد لابورتا على المشجعين قائلا: "هذا لديه احتمالات أكثر للقدوم".

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وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انتقاله لبايرن في عام 2014 خاض ليفاندوفسكي مع بايرن 371 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 341 هدفا وصنع 71 آخرين.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت في وقت سابق نية برشلونة ضم ليفاندوفسكي من بايرن الصيف الجاري بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ برشلونة
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