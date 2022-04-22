رد مفاجئ من لابورتا بشأن انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة

للمرة الأولى يخرج رد رسمي من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حول إمكانية ضم النادي لمهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

ونشر أنخيل جارسيا الصحفي في إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فيديو للابورتا مع بعض المشجعين لبرشلونة وسأله واحدا منهم إن كان ليفاندوفسكي قريب من البلوجرانا.

ورد لابورتا على المشجعين قائلا: "هذا لديه احتمالات أكثر للقدوم".

🗣‼️ Laporta, que no se corta nunca, sobre la llegada de Lewandowski este verano: “Este tiene más posibilidades de venir” Da ruedas de prensa sin esperarlo hasta en la zona VIP del Reale Arena 😂 pic.twitter.com/j0yU8WiFpp — Ángel García (@angelgarciacg_) April 22, 2022

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انتقاله لبايرن في عام 2014 خاض ليفاندوفسكي مع بايرن 371 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 341 هدفا وصنع 71 آخرين.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت في وقت سابق نية برشلونة ضم ليفاندوفسكي من بايرن الصيف الجاري بعقد يمتد لثلاث سنوات.