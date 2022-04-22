تقرير: صراع خليجي على استضافة السوبر السعودي.. والكويت الأقرب

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

الهلال بطل آسيا - الصور من حساب الهلال

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل مقترح إقامة النسخة الجديدة من كأس السوبر في إحدى الدول الخليجية.

وتلقى الاتحاد السعودي عددا من الطلبات بشأن استضافة كأس السوبر الذي سيُلعب بنظام جديد بداية من النسخة المقبلة.

وتتصدر الكويت بحسب صحيفة "البلاد" ترشيحات استضافة النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي.

أخبار متعلقة
تقرير فرنسي: جلسة منتظرة بين والدة مبابي وريال مدريد بعد اجتماع الدوحة مع سان جيرمان المصري يتدرب في الظلام استعدادا للقاء نهضة بركان.. وخطوة من مسؤوليه مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الرجاء

وأضافت "البلاد" أن الاتحاد السعودي يرغب في الاستفادة من نظام البطولة الجديد من الناحية التسويقية والجماهيرية.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة بطل دوري المحترفين ووصيفه وبطل كأس الملك ووصيفة بعدما كانت مقتصرة على لقاء يجمع بطلي البطولتين.

وكان الهلال قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب الفيصلي بركلات الترجيح.

وضمن فريقا الهلال والفيحاء التواجد خلال النسخة المقبلة من كأس السوبر عقب تأهلهما إلى نهائي كأس الملك فيما يتبقى تحديد بطل الدوري ووصيفه.

ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

الهلال السوبر السعودي
نرشح لكم
تقرير: الجزائري بلعمري يقترب من الدوري السعودي روبياليس يتحدث عن.. كسر شقيقته لركبته.. ولا أستبعد أن يزرعوا مخدرات في سيارتي النصر السعودي يعلن تفاصيل شكواه ضد اتحاد جدة وعبد الرزاق حمد الله تقرير سعودي يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حجازي.. وموعد عودته لتدريبات اتحاد جدة تعديلات ثورية.. الاتحاد السعودي يعلن تغييرات في عدد الأجانب وفرق دوري محمد بن سلمان تقرير تركي: مصطفى محمد على رادار النصر السعودي الفيحاء يقصي الاتحاد ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين سعيد العويران يتحدث لـ في الجول عن مجموعة السعودية وهدفه التاريخي في بلجيكا.. ورسالة لـ صلاح
أخر الأخبار
الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها.. روني يعلق على تعاقد مانشستر يونايتد مع تين هاج 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: أمر لا يصدق عودة إريكسن لممارسة كرة القدم.. وأتطلع لرؤيته مع برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: صراع خليجي على استضافة السوبر السعودي.. والكويت الأقرب ساعة | السعودية
تقرير فرنسي: جلسة منتظرة بين والدة مبابي وريال مدريد بعد اجتماع الدوحة مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المصري يتدرب في الظلام استعدادا للقاء نهضة بركان.. وخطوة من مسؤوليه 2 ساعة | الكونفدرالية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الرجاء 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مران الأهلي – تدريبات بدنية وفنية أخيرة قبل مواجهة الرجاء 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة: سنصعد أزمة مصر والسنغال للمحكمة الرياضية في تلك الحالة.. وحكام أجانب لمباريات الأهلي 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 الهداف التاريخي والتفوق في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد