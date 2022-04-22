تقرير: صراع خليجي على استضافة السوبر السعودي.. والكويت الأقرب

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل مقترح إقامة النسخة الجديدة من كأس السوبر في إحدى الدول الخليجية.

وتلقى الاتحاد السعودي عددا من الطلبات بشأن استضافة كأس السوبر الذي سيُلعب بنظام جديد بداية من النسخة المقبلة.

وتتصدر الكويت بحسب صحيفة "البلاد" ترشيحات استضافة النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي.

وأضافت "البلاد" أن الاتحاد السعودي يرغب في الاستفادة من نظام البطولة الجديد من الناحية التسويقية والجماهيرية.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة بطل دوري المحترفين ووصيفه وبطل كأس الملك ووصيفة بعدما كانت مقتصرة على لقاء يجمع بطلي البطولتين.

وكان الهلال قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب الفيصلي بركلات الترجيح.

وضمن فريقا الهلال والفيحاء التواجد خلال النسخة المقبلة من كأس السوبر عقب تأهلهما إلى نهائي كأس الملك فيما يتبقى تحديد بطل الدوري ووصيفه.

ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.