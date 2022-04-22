تقرير فرنسي: جلسة منتظرة بين والدة مبابي وريال مدريد بعد اجتماع الدوحة مع سان جيرمان

تسافر فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال الفرنسي كيليان مبابي إلى مدريد لعقد جلسة منتظرة مع مسؤولي متصدر الدوري الإسباني.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وسط محاولات مكثفة من النادي الفرنسي لتجديد التعاقد والحفاظ على اللاعب.

وتعقد والدة مبابي بحسب "راديو مونت كارلو" الفرنسي جلسة مع مسؤولي ريال مدريد الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل انتقال اللاعب إلى سانتياجو برنابيو.

وأضاف التقرير أن العماري ستسافر إلى مدريد بعدما التقت بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يوم الإثنين الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن مبابي وعائلته سيستمعان إلى العرضين المقدمين من باريس سان جيرمان وريال مدريد قبل اتخاذ القرار النهائي وأن اللاعب بدأ يعيد تفكيره خلال الأسابيع الأخيرة بشأن الاستمرار في ناديه وتأجيل انتقاله لريال مدريد للموسم المقبل.

ويرغب باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات مبابي خلال الموسم المقبل تزامنا مع استضافة قطر لمنافسات كأس العالم 2022.

وذكرت التقارير أن سان جيرمان عرض على مبابي الحصول على 90 مليون يورو سنويا لكن اللاعب الفرنسي لم يوافق عليه حتى الآن.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد على أهمية بقاء مبابي في صفوف سان جيرمان.

وقال ماكرون: "لسوء الحظ لا يمكنني التحدث عن انتقال مبابي إلى مارسيليا".

وأضاف ضاحكا "إن كان على استعداد للانضمام للنادي كنت سأقاتل لتحقيق ذلك، ولكنه قال ليس بهذه السرعة".

وأتم ماكرون حديثه "لذلك من الأفضل أن نقاتل من أجل بقائه في الدوري الفرنسي لأنه مازال لاعبا رائعا".