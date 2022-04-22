اتحاد الكرة: سنصعد أزمة مصر والسنغال للمحكمة الرياضية في تلك الحالة.. وحكام أجانب لمباريات الأهلي

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 01:49

كتب : FilGoal

مصر - السنغال

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إنه حتى الآن من غير المعروف متى سيتم البت في شكوى مصر ضد السنغال بشأن إعادة مباراة المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث وليد العطار لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم نحصل على أي شيء من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي يوضح موعد اتخاذ القرار بشأن شكوانا عن لقاء مصر والسنغال".

وواصل "نتواصل مع الاتحاد الإفريقي منذ أول يوم قدمنا فيه الشكوى ولكن الرد الدائم هو أن تلك المباراة تخص نظيره الدولي وليس لكاف سلطة عليها".

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وعن هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي قال: "هاني أبو ريدة قيمة كبيرة لمصر في الاتحاد الدولي وتقابلنا في قطر وكان هناك حوارا بيننا حول المباراة وأحداثها وبالتأكيد أي يشخص يستطيع المساعدة سيفعل ذلك".

وبسؤاله ماذا لو قررت لجنة الانضباط عدم إعادة المباراة قال: "لو جاء القرار سلبيا عكس ما نريد سوف نطعن عليه لدى المحكمة الرياضية".

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "لا يوجد وقت محدد للبت في القرار ولكن مثلما قال اتحاد الكرة من قبل نحن نفعل كل شيء من أجل حقنا حتى نحصل عليه".

إيهاب جلال

وعن متى يتم توقيع تعاقد إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر أجاب "ربما يوم الثلاثاء المقبل".

وواصل "وذلك بعد استكمال التفاصيل الخاصة بالتعاقد ولكن كل شيء يسير بشكل جيد".

المنتخب الأولمبي

وعمن يكون مدرب منتخب مصر الأولمبي خلفا لشوقي غريب أجاب "ربما مصري أو أجنبي الاثنين مطروحين".

وأردف "الإعلان سيكون بعد عيد الفطر".

حكام أجانب للأهلي

وعن طلب الأهلي إقامة مبارياته في الدوري بحكام أجانب قال: "الأهلي طلب حكاما أجانب ولجنة الحكام بصدد تنفيذ طلبه".

وأتم "المباريات التي سيكون فيها الأهلي هو صاحب اللقاء ستقام بطاقم تحكيم أجنبي".

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