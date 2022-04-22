ألقى عليه زجاجة مياه.. كواليس ضرب مايك تايسون لأحد المسافرين على طائرة
الجمعة، 22 أبريل 2022 - 01:38
كتب : FilGoal
كشف ممثلو مايك تايسون أسطورة الملاكمة الأمريكية عن كواليس الفيديو الذي يظهره وهو يتعدى بالضرب على أحد المسافرين في طائرة.
جاء ذلك خلال بيان صحفي قيل فيه: "للأسف السيد تايسون مر بحادثة في طائرة مع مسافر عدائي بدأ مضايقته".
وأضاف "الرجل ألقى زجاجة عليه (تايسون) وهو في مقعده".
وحتى الآن لم يتم إلقاء القبض على تايسون أو توجيه أي اتهامات له.
وبحسب وصف صحيفة ماركا الإسبانية، فإن حياة المشاهير تشهد مثل هذا النوع من المضايقات، إلا أن العبث مع ملاكم سابق في مساحة ضيقة كطائرة لم يكن أفضل الأفكار الممكنة لهذا الشاب.
وسلطت الصحيفة الضوء على تاريخ تايسون الجنائي، فالملاكم كان مدانا باعتداءات جنسية سابقة.
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