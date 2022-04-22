ألفيش: من حسن حظ ريال مدريد أن برشلونة وصل متأخرا

أبدى داني ألفيش نجم برشلونة المخضرم اعتقاده أن الفريق وصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني متأخرا، وذلك عقب الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الإسباني.

وقال ألفيش في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كنا نعلم أنها مباراة صعبة، فالأمور صعبة دائما هنا (في أنويتا)".

وأضاف "في الشوط الأول عانينا ولكن يجب أن نعلم ما علينا فعله. في كرة القدم الفوز ليس سهلا، بل نفوز بالمعاناة".

وأوضح "الهدف أتى مبكرا لأننا أردنا الضغط منذ البداية فهذه كانت خطتنا. حاولوا الفوز بالأفضلية في وسط الملعب ولذلك اضطررت للانضمام إلى العمق، ونجحنا في سرقة بعض الكرات القليلة وسجلنا الهدف".

وعن معاناة الفريق من الناحية البدنية قال ألفيش: "لا أقول بدنيا فقط فهي أمور متشابكة. الإرهاق كبير للغاية بالطبع، فقد تحملنا الكثير ونعرف أن ذلك وضعنا في موقع أفضل".

أما عن السعي لضمان المركز الثاني قال البرازيلي: "الحقيقة أننا أتينا متأخرا. لحسن حظ ريال مدريد أننا لم نصل مبكرا. في النهاية هذه هي الحياة، كان يجب أن نقوم بجهد خرافي للحصول على هذه النقاط الثلاث".

واختتم "أصر على أنهم كانوا محظوظين بأننا لم نصل قبل هذا الوقت".

ورفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس.