سكاي: يوفنتوس يقرر عدم تجديد عقد برناردسكي

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

برناردسكي

قرر يوفنتوس عدم تجديد عقد لاعبه فيديريكو برناردسكي قبل نهايته بنهاية الموسم الحالي، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية.

ولعب الجناح الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما تحت قيادة ماسيميليانو أليجري بصورة مستمرة، خصوصا بعد إصابة فيديريكو كييزا طويلة الأمد مطلع الموسم.

على الرغم من ذلك فشل برناردسكي في ترك أي بصمة واضحة، حيث سجل هدفا وحيدا وصنع 4 في 23 مشاركة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

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وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس لا يملك أي نية لعرض عقد جديد على اللاعب، ما يعني أنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم.

على الجانب الآخر لا يبدو أن لاعب فيورنتينا السابق سيستمر في البيانكونيري في ضوء عدم تواجده ضمن خطط النادي.

وكان برناردسكي مرشحا ليصبح أحد أبرز لاعبي يوفنتوس عند انضمامه في 2017، ولكنه سجل 12 هدفا وصنع 24 في 177 مباراة خلال 5 سنوات.

فيديريكو برناردسكي الدوري الإيطالي يوفنتوس
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