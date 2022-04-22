تشافي: لم نلعب بشكل جيد ضد سوسيداد.. عانينا ولكنه انتصار ذهني مهم

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن فريقه لم يلعب بشكل جيد ضد ريال سوسيداد لكنه شدد على أهمية الفوز على فريق وصفه بالصعب.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد مساء الخميس بهدف دون رد في ملعب أنويتا في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "أنا سعيد جدا بالفوز هذا فوز من أجل المستقبل، هذا انتصار ذهني هام".

واستدرك "لكن لدينا بعض الانتقادات التي أدينا بها اليوم فنحن لم نلعب بشكل جيد ولكننا فزنا وحققنا النقاط الثلاثة وهذا هو المهم".

وأكمل "عانينا في هذه المباراة أكثر من مواجهة فياريال، لقد استحوذوا على الكرة ولعبوا بسرعة وفي الشوط الثاني كان الإرهاق واضحا علينا".

وواصل "لنكن صادقين لقد استحقوا تسجيل هدفا في أكثر من مرة ولا يمكننا الكذب، في الشوط الأول كنا أفضل منهم لكنهم تحسنوا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب بـ63 نقطة بعدما خاض 32 مباراة ويبتعد بفارق الأهداف عن ملاحقه إشبيلية.

فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ78 نقطة بعدما خاض 33 مباراة.