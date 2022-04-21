احتفالية الزمالك - مرتضى: استاد الزمالك لن يكون باسمي.. كهربا يغرق بمفرده ولم نتحدث مع بنشرقي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية تجديد تعاقد المغربي أشرف بنشرقي وقضية محمود عبد المنعم "كهربا" وكذلك استاد النادي.

أقام نادي الزمالك حفلا في صالة محمد حسن حلمي للاحتفاء بالفوز بالألقاب الجماعية للدوري في كل الألعاب.

وقال مرتضى عن فريق الكرة: "أودعنا 16 مليون جنية في حسابات لاعبي الزمالك من مستحقاتهم المالية لدى النادي".

وكشف "بعد مباراة المصري سيكون هناك جزء أخر من مستحقاتهم، هذه حقوقهم وسيحصلوا عليها".

وأكمل "البعض قال إنني رفضت مشاركة اللاعبين وأخطرت فيريرا بذلك، هذا غير صحيح، ولم أتحدث مع المدرب في هذا الأمر، البعض يحاول هدم نادي الزمالك من خلال الشائعات".

وعن موقف أشرف بنشرقي: "هناك من يقول إن أشرف بنشرقي رفض التجديد للزمالك، لم نتحدث معه من الأساس وأغلقنا الأمر منذ وقت القرار الذي اتخذناه".

وأوضح عن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" قائلا: "ننتظر الحصول على 45 مليون من كهربا وفي حالة عدم الدفع سوف نحجز على كل ما يملكه، وهو الآن يغرق بمفرده ولا يوجد أي شخص بجواره، ولن نترك حقوقنا وكل يوم يمر نحصد فيه فوائد على المبلغ".

وأوضح قائلا: "استاد الزمالك سيكون باسم النادي، والذين طالبوا بأن يكون اسم الملعب على اسم مرتضى منصور أقول لهم اسم الزمالك أكبر من مرتضى".

ووجه رسالة إلى مجلس إدارة الأهلي قائلا: "لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، مصر لا تحتاج أي فتنة حاليا، أقول هذا وأنا فائز بالقضايا".

واختتم تصريحاته قائلا: "ربنا يوفق فريق الكرة في المرحلة المقبلة، ونحن نترك المدرب البرتغالي فيريرا يعمل بحرية مع أمير مرتضى ويعاونه جمال عبدالحميد وإسماعيل يوسف، وهناك دور لكل أعضاء مجلس الإدارة في النادي على المستويات الرياضية والإدارية".

وشهد حفل نادي الزمالك تواجد عدد كبير من لاعبي الفرق المختلفة.

وحضر الحفل كل من حازم إمام لاعب كرة القدم، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، بمناسبة تتويج الزمالك بالدوري، وأنس أسامة نجم السلة بعد الحصول على درع الدوري أيضا، وأشرف أبو الحسن لاعب الطائرة، وأحمد الأحمر لاعب كرة اليد.

وقدم الحفل خالد لطيف أمين الصندوق، وحضر مدحت العدل الحفل داخل الصالة، وتواجد في الاحتفالية كل من: سليمان وهدان وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وعلاء ناجي وأحمد مرتضى ومريم رزق وبسنت جوهر وأحمد دعبس ومحمود طه أعضاء المجلس وعلاء فهمي وحسام غريب، وعلى رأسهم تواجد مرتضى منصور رئيس النادي.