رأسية أوباميانج تمنع تكرار ذكريات أنويتا السيئة.. برشلونة يجتاز سوسيداد

الخميس، 21 أبريل 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

بيير إيميريك أوباميانج

تغلب برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنويتا" ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الإسباني.

سجل بيير إيميريك أوباميانج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس.

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هدف مبكر

البداية أتت بتسديدة عثمان ديمبيلي في الدقيقة 11 التي ارتطمت بالقائم، لتعود إلى جافي فيمرر إلى فيران توريس، الذي أرسل العرضية ليسكنها بيير إيميريك أوباميانج بالرأس في شباك سوسيداد.

وفي الدقيقة 29 سدد فريكني دي يونج كرة مرت بجوار القائم.

حاول فيران توريس في الدقيقة 40 بتسديدة من موقع خطير ولكنها مرت بجوار القائم أيضا.

وكاد ألكساندر إيزاك أن يدرك التعادل في الدقيقة 43 بعد تمريرة من ألكساندر سورلوث، ولكن كرته جاورت المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا.

مصائب كتالونيا

حاول سورلوث في الدقيقة 47 ولكن كرته مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 55 اضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لإجراء أول تبديل اضطراري بخروج رونالد أراوخو مصابا ونزول إريك جارسيا.

وفي الدقيقة 59 عاود سورلوث المحاولة ولكن تصدى لكرته الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

واضطر تشافي للتدخل مجددا بصورة اضطرارية في الدقيقة 66، بخروج داني ألفيش مصابا ونزول سيرجينو ديست.

وأهدر جافي فرصة قتل المباراة في الدقيقة 74 بتسديدة سيئة جاورت القائم، بينما حل كليمون لونجليه ولوك دي يونج بدلا من جيرارد بيكيه وأوباميانج في الدقيقة 82

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس.

وتفادى برشلونة العودة بالذاكرة إلى أيام عقدة أنويتا الشهيرة والتي دامت لـ11 عاما بين 2007 و2018، حيث فشل برشلونة في تحقيق أي انتصار على هذا الملعب حتى كسر هذه العقدة في يناير 2018.

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