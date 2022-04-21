احتفالية الزمالك – أمير مرتضى: فريق الكرة يشعر بالغيرة.. أعدكم بالحفاظ على لقب الدوري

وعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك بالحفاظ على لقب الدوري الموسم الحالي.

أقام نادي الزمالك حفلا في صالة محمد حسن حلمي للاحتفاء بالفوز بالألقاب الجماعية للدوري في كل الألعاب.

ومن جانبه قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة: "سعيد أنني وسطكم واتشرف بوجودي وسط أبطال السلة واليد والطائرة والقدم طبعا".

وأكمل: "الألقاب الأربعة يضعوا علينا مسؤولية في الموسم القادم".

وأضاف "فريق الكرة كان يشعر بالغيرة بعض الشيء من باقي الألعاب".

وأردف "أعدكم أننا سنحافظ على اللقب ونشكر المجلس وكل الناس وفي نهاية الموسم فريق الكرة يفرحنا".

وعقب نهاية الحفل قال أمير مرتضى للصحفيين: "بالنسبة لملف الصفقات ليس من الطبيعي أن نتحدث عنه في الوقت الحالي، أي لاعب سيرحل عن النادي، سيتم ذلك بطريقة جيدة بين اللاعب والنادي".

وتابع "أي لاعب سيرحل سيكون له بديل قوي، بدون الحديث عن أي اسماء، حفاظاً على تركيز الفريق في مسابقة الدوري خلال الوقت الحالي".

وواصل "بالنسبة لملف أشرف بنشرقي لم يحدث فيه أي جديد منذ اتخاذ الإدارة قرار عدم التجديد له".

وردا على سؤال هل من الممكن أن يجدد نادي الزمالك إذا قرر اللاعب التجديد قال: "نادي الزمالك هو من يقرر هذه الأمور وليس أي لاعب".

وشهد حفل نادي الزمالك تواجد عدد كبير من لاعبي الفرق المختلفة.

وحضر الحفل كل من حازم إمام لاعب كرة القدم، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، بمناسبة تتويج الزمالك بالدوري، وأنس أسامة نجم السلة بعد الحصول على درع الدوري أيضا، وأشرف أبو الحسن لاعب الطائرة، وأحمد الأحمر لاعب كرة اليد.

وقدم الحفل خالد لطيف أمين الصندوق، وحضر مدحت العدل الحفل داخل الصالة، وتواجد في الاحتفالية كل من: سليمان وهدان وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وعلاء ناجي وأحمد مرتضى ومريم رزق وبسنت جوهر وأحمد دعبس ومحمود طه أعضاء المجلس وعلاء فهمي وحسام غريب، وعلى رأسهم تواجد مرتضى منصور رئيس النادي.