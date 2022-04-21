سكاي: يوفنتوس يستهدف ضم دي ماريا

الخميس، 21 أبريل 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضاته مع المقربين الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لضمه الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد الجناح الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده بعد ما يعني رحيله في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا" فإن البيانكونيري يبحث عن ضم لاعب يساهم في صناعة الهجمات عقب رحيل باولو ديبالا.

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وأوضح التقرير أن اللاعب سيكون سعيدا في حال عُرض عليه عقدا يمتد لموسم أو اثنين، خاصة أنه يريد إنهاء مسيرته في الأرجنتين.

دي ماريا البالغ 34 عاما شارك الموسم الجاري في 26 مباراة بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع 7.

في الصيف الماضي سجل هدفا في نهائي كوبا أمريكا أنهى به صيام منتخب بلاده عن التتويج باللقب القاري امتد لـ 28 عاما.

دي ماريا بدأ مسيرته في روازريو سنترال الأرجنتيني بين 2005 و2007 ومن ثم انتقل لصفوف بنفيكا البرتغالي وقضى 3 مواسم مع النسور حصد خلالها 3 ألقاب.

وانضم لصفوف ريال مدريد في 2010 وقضى 4 مواسم حقق خلالها 6 ألقاب أهمها لقب دوري أبطال أوروبا 2013-14.

وفي 2014 انضم لصفوف مانشستر يونايتد كأغلى لاعب في الدوري الإنجليزي آنذاك مقابل 75 مليون يورو، لكنه رحل بعد نهاية الموسم صوب باريس سان جيرمان.

مع العملاق الباريسي توج بـ 17 لقبا، ويقترب من حصد لقب الدوري الفرنسي الموسم الجاري للمرة الخامسة في مسيرته.

كما حقق مع منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2007 وذهبية أولمبياد بكين في 2008.

يوفنتوس باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا
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