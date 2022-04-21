خروج بيليه من المستشفى

الخميس، 21 أبريل 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

بيليه

خرج الأسطورة البرازيلية بيليه من مستشفى ألبرت أينشتين في ولاية ساو باولو بعدما دخل أمس الأربعاء لاستكمال عملية علاجه من سرطان القولون الذي أصيب به خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت المستشفى في نشرة إن بيليه في حالة "جيدة ومستقرة".

وجاءت النشرة: "إديسون أرنتيس دو ناسيمينتو خرج من مستشفى ألبرت أينشتين يوم الخميس، 21 أبريل 2022. المريض في حالة سريرية جيدة ومستقرة".

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وخضع بيليه في شهر سبتمبر الماضي لعملية جراحية لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

واكتشف الورم في 31 أغسطس الماضي أثناء إجراء اختبارات روتينية.

ومن المقرر أن يستمر الأسطورة البرازيلية في الخضوع للعلاج الكيميائي.

بيليه هو الوحيد الفائز بلقب كأس العالم 3 مرات كلاعب في نسخ، 1958 و1962 و1970.

وهو واحد من 4 لاعبين سجلوا في 4 نسخ من كأس العالم عبر التاريخ.

بيليه في البرازيل
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