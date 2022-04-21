انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 82 كليمون لونجليه ولوك دي يونج بدلا من جيرارد بيكيه وأوباميانج

ق 74 جافي يهدر فرصة سهلة أمام المرمى في قلب المنطقة بتسديدة غريبة جاورت القائم

ق 66 الإصابة الثانية في صفوف برشلونة.. خروج داني ألفيش ونزول سيرجينو ديست

ق 59 سورلوث يسدد مرة أخرى ولكن يتصدى تير شتيجن

ق 55 تبديل اضطراري أول في صفوف برشلونة بخروج رونالد أروخو للإصابة ونزول إريك جارسيا

ق 47 تمريرة من عدنان يانوزاي تصل إلى سورلوث الذي يهدر بغرابة بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 ألكساندر إيزاك يهدر التعادل بجوار القائم بعد تمريرة من ألكساندر سورلوث

ق 40 تسديدة خطيرة من فيران توريس تمر بجوار القائم

ق 29 فرينكي دي يونج يسدد ولكن بجوار القائم

ق 11 جوووووووول لبرشلونة.. تسديدة من ديمبيلي تصطدم بالقائم تعود إلى جافي فيمرر إلى فيران توريس الذي يرسل العرضية ليسكنها أوباميانج بالرأس في الشباك

بداية المباراة