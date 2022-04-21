انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (1) برشلونة
الخميس، 21 أبريل 2022 - 21:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق 82 كليمون لونجليه ولوك دي يونج بدلا من جيرارد بيكيه وأوباميانج
ق 74 جافي يهدر فرصة سهلة أمام المرمى في قلب المنطقة بتسديدة غريبة جاورت القائم
ق 66 الإصابة الثانية في صفوف برشلونة.. خروج داني ألفيش ونزول سيرجينو ديست
ق 59 سورلوث يسدد مرة أخرى ولكن يتصدى تير شتيجن
ق 55 تبديل اضطراري أول في صفوف برشلونة بخروج رونالد أروخو للإصابة ونزول إريك جارسيا
ق 47 تمريرة من عدنان يانوزاي تصل إلى سورلوث الذي يهدر بغرابة بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43 ألكساندر إيزاك يهدر التعادل بجوار القائم بعد تمريرة من ألكساندر سورلوث
ق 40 تسديدة خطيرة من فيران توريس تمر بجوار القائم
ق 29 فرينكي دي يونج يسدد ولكن بجوار القائم
ق 11 جوووووووول لبرشلونة.. تسديدة من ديمبيلي تصطدم بالقائم تعود إلى جافي فيمرر إلى فيران توريس الذي يرسل العرضية ليسكنها أوباميانج بالرأس في الشباك
بداية المباراة