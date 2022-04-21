لايبزيج يعلنها: لن نتخلى عن نكونكو في الصيف
الخميس، 21 أبريل 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
أوضح أوليفر مينتسلاف مدير فريق لايبزيج أن لاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو لن يرحل من صفوف الفريق الموسم المقبل.
الفرنسي المتألق حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني مرتين هذا الموسم، ويعد أحد الأسماء المطلوبة في أكثر من فريق.
وقال مينتسلاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "لقد قلتها من قبل، وسأقولها مرة أخرى هنا، نكونكو مستمر معنا الموسم المقبل".
وأضاف "هدفنا هو الحفاظ على تماسك الفريق للموسم المقبل"
الفرنسي البالغ 24 عاما شارك هذا الموسم في 45 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.
نكونكو تدرج في صفوف شباب باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى الفريق الألماني مقابل 13 مليون يورو.
وينتهي تعاقد نكونكو مع لايبزيج في صيف 2024.
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