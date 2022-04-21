لوكاس فاسكيز: نريد التتويج بلقب الدوري في أسرع وقت

يريد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد أن يحسم فريقه لقب الدوري الإسباني في أسرع وقت ممكن.

وانتصر ريال مدريد بصعوبة على منافسه أوساسونا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما ليقترب أكثر فأكثر من حصد لقب البطولة.

وقال فاسكيز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان ملعبا صعبا جدا لعبنا فيه ضد منافس قوي يصعّب الأمور علينا دائما".

وأضاف "لعب الفريق باحترافية لمحاولة الفوز وقد انتصرنا".

وأكمل "كان من شأن ركلتي الجزاء منحنا المزيد من الطمأنينة، لكنهما لم تكونا بتلك الأهمية في هذا اللقاء".

وشهدت المباراة إهدار كريم بنزيمة لركلتي جزاء حصل عليهما اللوس بلانكوس في الشوط الثاني.

وتابع "لقد حققنا فوزا مهما في الدوري، لنحافظ على الصدارة، ونريد الفوز باللقب في أسرع وقت ممكن".

ويبتعد ريال مدريد عن ملاحقه أتليتكو مدريد بفارق 17 نقطة، وعن برشلونة بـ18 نقطة وللأخير مباراتين مؤجلتين.

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ويتبقى لريال مدريد بذلك أربع نقاط فقط على حصد لقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه.

وأتم "أنا سعيد بالهدف، بمساعدة فريقي وباللعب، لأن هذا أجمل شيء".

وحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا آل سادار ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

افتتح ديفيد ألابا أهداف المباراة في الدقيقة 12.

وأدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير بعد دقيقة واحدة فقط.

وجاء الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 45.

وأكد لوكاس فاسكيز انتصار الفريق الملكي بهدف ثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يواصل ريال مدريد تصدره لجدول التريتب بـ78 نقطة.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.