طائرة - محمد عادل مستمر مع الأهلي لـ 4 سنوات مقبلة

الخميس، 21 أبريل 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

محمد عادل - كرة طائرة - الموقع الرسمي للنادي الأهلي

أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد عادل لاعب كرة الطائرة في الفريق.

ويستمر محمد عمار مع الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي، وجاء كالآتي:

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"أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي لمدة ٤ مواسم بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

ونوه العوضي، إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده، وهو ما توافق مع رغبه النادي للبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حريص على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات.

واختتم العوضي أن محمد عادل من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات في فريق الطائرة بالنادي، وقد وافق على التجديد دون شروط".

وجدد الأهلي خلال اليومين الماضيين عقدي عبدالله عبد السلام وأحمد سعيد نجمي الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك غدا الجمعة في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.

كرة طائرة الأهلي محمد عادل
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