نافذة إلى شخصية تين هاج.. هل هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد؟

شخصية منفردة، رؤية ثاقبة، فكر جديد، ثقة عالية، حكمة بالغة.. هل وجد مانشستر يونايتد ضالته؟

أعلن مانشستر يونايتد عن التعاقده مع المدرب الهولندي إريك تين هاج خلفا للألماني رالف رانجنيك بداية من الموسم المقبل.

إدارة يونايتد تعول على الهولندي لإعادة النادي لسابق عهده، والذي جدليا افتقده منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق في 2013.

فمع تعاقب مدربين بداية من ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير وأخرهم رانجنيك، لم يحقق النادي سوى لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب لكأس الرابطة، ولقب للدوري الأوروبي.

كيف هي شخصية تين هاج؟

"أنا كما أنا، لا نسخة من شخص آخر، نعم كـمدرب يمكنك اتباع خطوات مدربين آخرين وتتعلم منهم خاصة إذا كانوا يلهمونك".

"لكن في النهاية لابد أن تعمل بالطريقة التي تناسب شخصيتك وإلا ستكون مجرد ممثل، وسيكتشف اللاعبون ذلك وفي تلك اللحظة تماما ستفقد سلطتك".

شبهه البعض في البداية بـ بيب جوارديولا بسبب فترته مع الإسباني كمساعد مدرب بايرن ميونيخ، لكن قدرة تين هاج على فرض شخصيته مع فريق أياكس منذ اللحظات الأولى مع الفريق تظهر جزء ليس قليلا من شخصيته الحقيقية.

كيف هي رؤية تين هاج؟

"في بداياتي مع أياكس لم أتبع طرق معينة، هناك لحظات ومواقف يعتمد فيها الأمر على الخصم وظروف المباراة".

"من الضروري الاعتماد على DNA الفريق لكن في الوقت ذاته على الفريق أن يختبر خطط جديدة".

بحقبة تزيد عن أربع سنوات، نجح الهولندي في جذب أنظار متابعي كرة القدم حول العالم، بناء على ما قدمه مع أياكس.

الفوز بالدوري الهولندي منذ أول موسم مع الفريق ولموسمين آخرين، كأس السوبر الهولندي وكأس السوبر، بسهولة بالغة استطاع تين هاج وضع اسمه بين كبار المدربين في أوروبا.

كيف هي أفكار تين هاج التدريبية؟

"لا أعتقد أني مدرب هجومي، أميل للعب بين الخطوط واللامركزية في خط الهجوم".

"كل مباراة لها ظروفها، الكثير من الفرق تميل لضبط دفاعاتها ويصبح الأمر صعبا للغاية للاختراق".

"أحب الاستحواذ، إذا فقدته تصبح في موقف ضغيف، لكن إذا واصلت الاستحواذ ولم تسجل هدفا بطريقة سريعة فأنت في مشكلة حقيقية".

"كلمة السر عندي هي التحرك دون كرة، بهذه الطريقة تدمر المنافس وليفربول مع كلوب هو أفضل ما يفعل ذلك"

من أين يستمد تين هاج ثقته؟

"البداية دائما هي الأصعب دائما، لا تعرف النادي بعد، لا تعرف اللاعبين ولا كيف توازن بين كل الأمور الجديدة".

"المدرب ليس ساحر. أعرف ذلك لذلك أستمر في طريقي متجاهلا كل شيء".

"الناس ستبدأ بانتقادك، هذه هي المرحلة التي ستبدأ تشبع الفريق بأفكارك وتحقق التوازن الذي تريده".

ماذا يدور في عقل تين هاج عندما يستلم وظيفه جديد؟

"الفريق آلة قتال، الفريق الذي يفوز بالمباراة هو من يدخل بثقة وهنا يأتي دور المدرب".

"التدريب عبارة عن خبرة كلما زادت سنواتك في التدريب، كلما زادت خبرتك".

أنت تتعلم من كل شيء حولك، لاعبينك، المدربين الآخرين، الثقافات المختلفة .. كل شيء".

*جميع الاقتباسات من حوار تين هاج مع المركز الإعلامي لنادي أياكس بتاريخ 14 أغسطس 2020.