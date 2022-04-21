ماركا: زيارة مفاجئة قد تبقي مبابي في باريس سان جيرمان

يتمسك باريس سان جيرمان بحظوظه في الاحتفاظ بخدمات كيليان مبابي وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وأشارت العديد من التقارير إلى اتفاق مبابي مع ريال مدريد على الانتقال لصفوف متصدر الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وتتواجد فايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله بحسب ماركا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الحالية رفقة نجلها الآخر إيثان.

وأوضحت ماركا أن إدارة باريس سان جيرمان تسعى لاستغلال تواجد العماري في الدوحة للضغط عليها من أجل حسم ملف تجديد مبابي.

وأضافت ان النادي الباريسي جهز عرضا لمدة موسمين مع وجود بند يسهل من رحيل اللاعب حال رغبته في ذلك.

ويرغب باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات مبابي خلال الموسم المقبل تزامنا مع استضافة قطر لمنافسات كأس العالم 2022.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية قائلا: "لسوء الحظ لا يمكنني التحدث عن انتقال مبابي إلى مارسيليا".

وأضاف ضاحكا "إن كان على استعداد للانضمام للنادي كنت سأقاتل لتحقيق ذلك، ولكنه قال ليس بهذه السرعة".

وأتم ماكرون حديثه "لذلك من الأفضل أن نقاتل من أجل بقائه في الدوري الفرنسي لأنه مازال لاعبا رائعا".

ويعد الرئيس الفرنسي ماكرون من مشجعي مارسيليا الغريم التقليدي لسان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

وربطت التقارير الصحفية اللاعب الفرنسي بالانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا.

وذكرت التقارير أن سان جيرمان عرض على مبابي الحصول على 90 مليون يورو سنويا لكن اللاعب الفرنسي لم يوافق عليه حتى الآن.