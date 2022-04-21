بيرين: يوفنتوس سينتقم من إنتر في نهائي كأس إيطاليا

الخميس، 21 أبريل 2022 - 12:54

كتب : FilGoal

مارسليو بروزوفيتش - إنتر - يوفنتوس - السوبر الإيطالي

اعترف ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس بسعى فريقه للانتقام من إنتر خلال المواجهة المقبلة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس إيطاليا.

ماتيا بيرين

النادي : يوفنتوس

وصعد يوفنتوس إلى نهائي المسابقة بعدما فاز على فيورنتينا بنتيجة 3-0 فيما عبر إنتر بعدما تخطى ميلان بالنتيجة ذاتها.

وقال بيرين لـ "ميدياست" الليلة الماضية: "سنسعى للانتقام بعد كأس السوبر، وسنعمل بجد لتحقيق ذلك".

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وتوج إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 2-1 مطلع العام الحالي.

وأضاف عن أدائه خلال المباراة "لم أكن أذهب إلى أي مكان لو كنت وحدي".

وأتم "لن نفوز بهذه المباريات بدون مساعدة الجهاز، إنه نصر أريد أن أشاركه مع كل من يعمل في يوفنتوس".

وسيلتقي يوفنتوس وإنتر ميلان للمرة الثالثة تاريخيا في نهائي كأس إيطاليا والأول منذ 57 عاما.

وكان يوفنتوس قد تفوق في نهائي 1958-59 بالفوز بنتيجة 4-1 على إنتر.

وكرر يوفنتوس فوزه على إنتر في نهائي نسخة 1964-65 بنتيجة 1-0.

وستقام مواجهة يوفنتوس وإنتر يوم 11 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

إنتر يوفنتوس كأس إيطاليا
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