تقرير: الجزائري بلعمري يقترب من الدوري السعودي

الخميس، 21 أبريل 2022 - 12:02

كتب : محمود حمدي

هدف جمال بلعمري في السودان

اقترب المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري من العودة مجددا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري خلال الأيام الماضية بالتراضي وبات لاعبا حرا.

وتلقى بلعمري بحسب الرياضية السعودية عددا من الاتصالات للعودة مجددا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أبرزها من أهلي جدة.

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وأضافت الرياضية أن بلعمري نفى وجود بند يمنع انتقاله إلى أي نادي سعودي إلا بموافقة الشباب ناديه الأسبق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا البند غير معترف به من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأن اللاعب يمكنه العودة لدوري المحترفين دون الرجوع لنادي الشباب.

ويرغب أهلي جدة في التعاقد مع مدافع مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد إصابة البرازيلي دانكلير بيريرا الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن أهلي جدة دخل في مفاوضات قوية مع محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك بداية الموسم الحالي ولكن الأبيض تمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

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