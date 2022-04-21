ماركا: ألابا يثير مخاوف أنشيلوتي قبل صدام مانشستر سيتي

الخميس، 21 أبريل 2022 - 11:35

كتب : محمود حمدي

ديفيد ألابا - ريال مدريد

أثار ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد مخاوف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمتصدر ترتيب الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على حساب أوساسونا 3-2 لينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة ويقترب من حسم اللقب.

وتعرض ألابا بحسب ماركا للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا ليثير القلق قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأضافت التقارير أن ألابا قدم مستوى جيدا وسجل هدف التقدم لريال مدريد في شباك أوساسونا لكنه سقط عقب صافرة نهاية الشوط الأول لشعوره بآلام في ساقه اليمنى

ما دفع أنشيلوتي لاستبداله والاعتماد على داني كارفاخال.

وأوضحت ماركا أن أنشيلوتي ينتظر الموقف النهائي للمدافع النمساوي قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي خاصة في ظل إصابة الثنائي مارسيلو وفيرلاند ميندي.

ويعتمد أنشيلوتي على ألابا في حل أزمات ريال مدريد حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

ريال مدريد ديفيد ألابا كارلو أنشيلوتي مانشستر سيتي
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