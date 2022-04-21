أليجري: مستمر مع يوفنتوس لـ 3 سنوات.. وننافس فيورنتينا على المركز الرابع

أوضح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أنه مستمر مع الفريق لمدة 3 مواسم أخرى، ويرى أن فيورنتينا منافسه الأساسي على المركز الرابع.

وحجز يوفنتوس بطاقة التأهل لنهائي كأس إيطاليا بالفوز 3-0 في مجموع المباراتين على فيورنتينا.

وقال أليجري عقب المباراة: "لاعبو الوسط قدموا عملا ممتازا، أدريان رابيو كان رائعا في الزيادة الأمامية وسجل هدفا ألغي".

وأضاف "لابد أن نهنئ اللاعبين، وصلنا لنهائي الكأس ضد إنتر وهذا أحد أهدافنا، جاءت بعد أيام قليلة من تعادل صعب مع بولونيا عندما لم نسجل من فرص عديدة".

وأكمل "فيورنتينا فريق خطير في التمرير والسرعات، إذا سنحت لهم الفرص، لكننا سيرنا بشكل جيد في خلق المساحات للهجوم والدفاع بشكل جيد".

وواصل "كان علينا أن نسجل في بداية الشوط الثاني، كما أننا أخطأنا في تمريرات المرتدات".

وعن المنافسة مع روما على المركز الرابع قال: "أنظر لجدول الدوري، فيورنتينا هو منافسنا الأساسي على المركز الرابع".

وردا على إمكانية رحيله عن تدريب يوفنتوس أجاب: "لمدة 3 سنوات عليّ قول ذلك، يوفنتوس يجب عليه أن يفوز، أكثر ما يحبطني هو الخسارة من إنتر، لأنها النتيجة التي تحدد الدوري".

يوفنتوس يحتل المركز الرابع برصيد 63 نقطة بينما يحتل فيورنتينا المركز السابع برصيد 56 نقطة قبل 5 جولات على نهاية الدوري الإيطالي.

video:1