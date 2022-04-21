كأس ألمانيا - لايبزج يصعق يونيون برلين ويضرب موعدا تاريخيا مع فرايبورج

تأهل ريد بول لايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا بالفوز على يونيون برلين بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع فرايبورج.

وكان فرايبورج قد فاز على هامبورج بنتيجة 3-1 ليتأهل لنهائي كأس ألمانيا لأول مرة في تاريخه.

وصعد لايبزج لنهائي كأس ألمانيا للمرة الثالثة في تاريخه إذ خسر النهائي من قبل مرتين، ما يعني أن الفائز في النهائي سيتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

تقدم يونيون برلين أولا عن طريق شيرالدو بيكر في الدقيقة 25.

في الشوط الثاني سجل أندري سيلفا في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت من الضائع سجل إيميل فورسبيرج هدف الفوز القاتل لخطف بطاقة التأهل.

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أهداف مباراة لايبزيج و يونيون برلين بنصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم ( 2 / 1 ) ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/8PsUnRSOtL — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2022

وكان لايبزج قد خسر نهائي نسخة 2019-2020 من بايرن ميونيخ بنتيجة 3-0.

فيما خسر نهائي النسخة الماضية من بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1.

وسيلتقي لايبزج مع فرايبورج يوم 21 مايو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.