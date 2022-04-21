بقيادة نبيل معلول.. الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي للمرة الـ 17 في تاريخه

توج الكويت بلقب الدوري الكويتي للمرة السابعة عشر في تاريخه قبل جولة على نهاية الموسم.

وقاد التونسي نبيل معلول الفريق منذ بداية الموسم الجاري قائدا الفريق لحصد اللقب بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي ثالثا.

وحسم الكويت لقب الدوري لصالحه بعد تعادل القادسية وكاظمة بدون أهداف في الجولة 17.

وكان الكويت قد فاز على الشباب بنتيجة 2-0 لحساب نفس الجولة.

وارتفع رصيد الكويت إلى 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن كاظمة.

ويضم الفريق في صفوفه التونسي ياسين طه الخنيسي والكونغولي ديومارسي مبوكاني.

وأصبح رصيد الكويت 17 لقبا بالتساوي مع العربي والقادسية كأكثر الأندية تتويجا بلقب الدروي الكويتي.

ويعد لقب الدوري الكويتي هو السادس لمعلول في مسيرته التدريبية.

إذ حقق لقب الدوري التونسي موسمي 2011 و2012 وكأس تونس 2011 ودوري أبطال إفريقيا 2011 مع الترجي.

وتوج مع الجيش بلقب كأس قطر في 2014.