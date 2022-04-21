قبل مواجهة مازيمبي.. بيراميدز يستعيد رمضان صبحي
الخميس، 21 أبريل 2022 - 00:10
كتب : FilGoal
استعاد بيراميدز نجمه رمضان صبحي الذي شارك في التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة مازيمبي.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويغيب رمضان صبحي عن بيراميدز منذ مواجهة الصفاقسي التونسي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تعرضه للإصابة في الركبة.
وعاد رمضان صبحي للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات بيراميدز من جديد.
ويستعد بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل في ملعب الفريق الكونغولي.
وتعادل بيراميدز سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.
رمضان صبحي البالغ من العمر 25 عاما لعب مع بيراميدز هذا الموسم 18 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
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