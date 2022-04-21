وكيل نوركوفيتش يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي

أوضح دجان سيماك وكيل أعمال سمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي حقيقة مفاوضات الأهلي مع موكله للانتقال للقلعة الحمراء بداية الموسم المقبل.

وربطت بعض التقارير المهاجم الصربي بالانتقال للأهلي بدءا من الموسم المقبل.

وقال دجان في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم يتواصل معي أي شخص من الأهلي خلال هذه الفترة".

وشدد "آخر مرة تواصلوا معي كانت قبل عام ونصف".

وأضاف "سمير خلال هذه الفترة كان متحمسا للغاية وكان الأهلي بالنسبة له النادي رقم 1 إذا غادر عن كايزر تشيفز".

وكشف المسؤول الذي تواصل معه قبل عام ونصف، قائلا: "موسيماني هو من تواصل معي فهو يعرفه جيدا".

وأتم "الصفقة لم تتم بسبب إصابة موسيماني بفيروس كورونا فهو كان يريد التعاقد مع سمير لكن عندما خرج من المستشفى النادي كان اتخذ قرار بالتعاقد مع مهاجم آخر".

نوركوفيتش ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي قبل ذلك وكذلك بيراميدز.

الصربي البالغ 29 عاما شارك الموسم الحالي في 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وانضم نوركوفيتش لكايزر تشيفز في 2019 وخاض منذ ذلك الحين 75 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 10.