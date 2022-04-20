ريال مدريد ينتصر على أوساسونا رغم إهدار بنزيمة لركلتي جزاء

انتصر ريال مدريد بصعوبة على منافسه أوساسونا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني ليقترب أكثر فأكثر من حصد لقب البطولة.

وحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا آل سادار ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

افتتح ديفيد ألابا أهداف المباراة في الدقيقة 12.

وأدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير بعد دقيقة واحدة فقط.

وجاء الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 45.

وأكد لوكاس فاسكيز انتصار الفريق الملكي بهدف ثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة إهدار كريم بنزيمة لركلتي جزاء حصل عليهما اللوس بلانكوس في الدقيقتين 59 و59.

بتلك النتيجة يواصل ريال مدريد تصدره لجدول التريتب بـ78 نقطة.

ويبتعد ريال مدريد عن ملاحقه أتليتكو مدريد بفارق 17 نقطة، وعن برشلونة بـ18 نقطة وللأخير مباراتين مؤجلتين.

ويتبقى لريال مدريد بذلك أربع نقاط فقط على حصد لقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل سريع وفي الدقيقة 12 استغل ألابا عرضية من بنزيمة حولها بتسديدة ارتدت من الحارس وتابعها مجددا بتصويبة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لريال مدريد.

وبعد دقيقة واحدة فقط ومن عرضية زاحفة قابلها أنتي بوديمير بتسديدة في الشباك ليعلن عن التعادل لأوساسونا.

وسجل أوساسونا هدفا في الدقيقة 32 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 52 حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على مدافع أوساسونا لكن بنزيمة أهدرها بعدما تصدى له حارس أصحاب الأرض.

وعقب سبع دقائق فقط حصل ريال مدريد على ركلة جزاء جديدة بداعي إعاقة رودريجو لكن مرة أخرى تفوق الحارس على بنزيمة وتصدى له.

وبينما كانت المباراة تنتهي سدد لوكاس فاسكيز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ليعلن عن الهدف الثالث لريال مدريد.