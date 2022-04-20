ريال مدريد ينتصر على أوساسونا رغم إهدار بنزيمة لركلتي جزاء

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وديفيد ألابا - ريال مدريد

انتصر ريال مدريد بصعوبة على منافسه أوساسونا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني ليقترب أكثر فأكثر من حصد لقب البطولة.

وحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا آل سادار ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

افتتح ديفيد ألابا أهداف المباراة في الدقيقة 12.

أخبار متعلقة
ركلة جزاء تعيد الانتصارات لـ الجونة على حساب سموحة في الدوري مؤتمر أرتيتا: الأشياء الجيدة تحدث للأشخاص الجيدين.. انظروا لـ النني ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي

وأدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير بعد دقيقة واحدة فقط.

وجاء الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 45.

وأكد لوكاس فاسكيز انتصار الفريق الملكي بهدف ثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة إهدار كريم بنزيمة لركلتي جزاء حصل عليهما اللوس بلانكوس في الدقيقتين 59 و59.

بتلك النتيجة يواصل ريال مدريد تصدره لجدول التريتب بـ78 نقطة.

ويبتعد ريال مدريد عن ملاحقه أتليتكو مدريد بفارق 17 نقطة، وعن برشلونة بـ18 نقطة وللأخير مباراتين مؤجلتين.

ويتبقى لريال مدريد بذلك أربع نقاط فقط على حصد لقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل سريع وفي الدقيقة 12 استغل ألابا عرضية من بنزيمة حولها بتسديدة ارتدت من الحارس وتابعها مجددا بتصويبة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لريال مدريد.

وبعد دقيقة واحدة فقط ومن عرضية زاحفة قابلها أنتي بوديمير بتسديدة في الشباك ليعلن عن التعادل لأوساسونا.

وسجل أوساسونا هدفا في الدقيقة 32 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 52 حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على مدافع أوساسونا لكن بنزيمة أهدرها بعدما تصدى له حارس أصحاب الأرض.

وعقب سبع دقائق فقط حصل ريال مدريد على ركلة جزاء جديدة بداعي إعاقة رودريجو لكن مرة أخرى تفوق الحارس على بنزيمة وتصدى له.

وبينما كانت المباراة تنتهي سدد لوكاس فاسكيز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ليعلن عن الهدف الثالث لريال مدريد.

ريال مدريد أوساسونا بنزيمة الدوري الإسباني
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: سيبايوس الأفضل.. وبنزيمة لن يتأثر بإضاعة ركلتي الجزاء أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني انتهت الدوري الإسباني – أوساسونا (1) - (3) ريال مدريد.. انتصار الفريق الملكي تشكيل ريال مدريد – سيبايوس أساسي لأول مرة مع أنشيلوتي أمام أوساسونا بونو: التجديد لإشبيلية كان قرارا سهلا لابورتا يكشف تفاصيل أزمة تذاكر لقاء فرانكفورت الإصابة تنهي موسم جواو فيليكس مع أتلتيكو مدريد تقرير: بايرن يفتح الباب أمام برشونة.. ويحدد سعر ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
كأس ألمانيا - لايبزج يصعق يونيون برلين ويضرب موعدا تاريخيا مع فرايبورج 18 دقيقة | الدوري الألماني
مؤتمر أنشيلوتي: سيبايوس الأفضل.. وبنزيمة لن يتأثر بإضاعة ركلتي الجزاء 27 دقيقة | الدوري الإسباني
بقيادة نبيل معلول.. الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي للمرة الـ 17 في تاريخه 50 دقيقة | الوطن العربي
قبل مواجهة مازيمبي.. بيراميدز يستعيد رمضان صبحي 56 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: لعبنا بشكل استثنائي ضد برايتون.. واللعب في الأبطال ليس طبيعيا انظروا لمن يتنافسون عليه 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل نوركوفيتش يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توخيل: ظننت أننا تعلمنا دروسنا من مباراتي برينتفورد وريال مدريد.. ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد ينتصر على أوساسونا رغم إهدار بنزيمة لركلتي جزاء ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022