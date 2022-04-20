كأس إيطاليا - دربي في النهائي.. يوفنتوس يتفوق على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 23:06

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - فيديريكو بيرنارديسكي

حجز يوفنتوس بطاقة التأهل لنهائي كأس إيطاليا للمرة الـ 21 في تاريخه بالفوز على فيورنتينا بنتيجة 2-0، ويضرب موعدا تاريخيا مع إنتر في النهائي.

سجل هدف فوز يوفنتوس على ملعب أليانز ستيديوم: فيديريكو بيرنارديسكي ودانيلو.

وكان يوفنتوس فاز ذهابا بنتيجة 1-0 على ملعب أرتميو فرانكي معقل الفيولا، ليتأهل بنتيجة 3-0.

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يوفنتوس يكرر فوزه على فيورنتينا ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا للمرة 21 في تاريخه والثانية على التوالي.

وسيلتقي يوفنتوس وإنتر ميلان معا للمرة الثالثة تاريخيا في نهائي كأس إيطاليا والأول منذ 57 عاما.

وكان يوفنتوس قد تفوق في نهائي 1958-59 بالفوز بنتيجة 4-1 على إنتر.

وكرر يوفنتوس فوزه على إنتر في نهائي نسخة 1964-65 بنتيجة 1-0.

مواجهة يوفنتوس وإنتر ستقام يوم 11 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وكان إنتر قد تفوق على ميلان أمس بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب بعد نهاية الذهاب بالتعادل السلبي.

وستكون تلك المباراة الرابعة بين الفريقين الموسم الجاري، والمعروفة باسم "دربي إيطاليا"، فاز إنتر بلقب السوبر الإيطالي وفي الدوري تعادلا في الذهاب وفاز النيراتزوري في الإياب.

التشكيل

بدأ ماتيا بيرين في حراسة مرمى يوفنتوس وتواجد البرازيلي دانيلو في خط وسط البيانكونيري.

وتواجد دوشان فلاهوفيتش في مواجهة فريقه السابق، بينما يقود البرازيلي أرتور كابرال هجوم الفيولا.

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وصف المباراة

بادر يوفنتوس بتهديد مرمى فيورنتينا الذي حاول الاستحواذ على الكرة تاركا مساحات في خط دفاعه.

في الدقيقة 13 تلقى فلاهوفيتش كرة بينية من موراتا وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دراجوفسكي.

وفي الدقيقة 29 أهدر المهاجم الصربي انفرادا بغرابة أمام الحارس إذ حاول تسديدة الكرة من فوقه لكنه تصدى لها، ارتدت الكرة لفلاهوفيتش لكنه فشل في تسديدها بالمرمى لتخرج الكرة دون خطورة.

محاولة الثالثة للبيانكونيري على مرمى دراجوفسكي انتهت بهدف في الشباك في الدقيقة 32.

عرضية من الجهة اليسرى فشل الحارس في التعامل معها لتصل إلى فيديريكو بيرنارديسكي الذي سدد الكرة بشكل مباشر سكنت الشباك.

وكاد أرتور كابرال أن يسجل هدف التعادل لكن تصدى لها بيرين في الدقيقة 41.

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الشوط الثاني

تألق بيرين وتصدى لرأسية مارتينيز كوارتا وأبعدها لركنية في الدقيقة 51.

وبعد 5 دقائق منع القائم الأيمن تصويبة صاروخية من دينيس زكريا.

في الدقيقة 69 سجل أدريان رابيو هدفا لكن عقب مطالعة تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

كاد كابرال برأسية أن يسجل هدف التعادل ويشعل المباراة لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن لبيرين في الدقيقة 79.

وفي الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، استطاع دانيلو أن يسجل هدف البيانكونيري الثاني بعد عرضية أرضية من خوان كوادرادو، ليعلن تأهل يوفنتوس للنهائي.

يوفنتوس فيورنتينا كأس إيطاليا
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