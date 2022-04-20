خطوة على اللقب.. باريس يفوز بثلاثية أمام أنجيه

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - أنجيه - الدوري الفرنسي

يقترب باريس سان جيرمان من تحقيق الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على أنجيه في الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي.

وفاز باريس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام أنجيه، ليوسع الفارق في صدارة الدوري.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 77 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الثاني بفارق 15 نقطة.

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وسجل كيليان مبابي الهدف الأول لباريس عند الدقيقة 28 وضاعف سيرجيو راموس النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول وعزز ماركينوس الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 77.

وأصبح مبابي ثاني هدافين باريس سان جيرمان عبر التاريخ متساويا مع زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 113 هدفا مبتعدا عن إديسون كافاني صاحب المركز الأول بـ 25 هدف.

بينما أصبح راموس أكثر مدافع يسجل في الدوريات الخمس الكبرى في القرن الحادي والعشرين.

التشكيل

غاب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي عن التشكيل الأساسي بسبب معاناته من إصابة في وتر أكيليس، بالإضافة إلي البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب الإيقاف.

بينما غاب ماورو إيكاردي في اللحظات الأخيرة عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة خلال عملية الإحماء.

وصف المباراة

افتتح مبابي التسجيل عند الدقيقة 28 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لتباغت الحارس وتسكن يساره.

ورد محمد علي تشو بتسديدة لصالح أنجيه عند الدقيقة 37 لكن تصطدم بالقائم الأيمن.

وضاعف راموس النتيجة عند الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول برأسية وارتقاء بعد كرة عرضية من أنخيل دي ماريا.

وانفرد مبابي بـ أنتوني ماندريا حارس مرمى أنجيه عند الدقيقة 65 لكن لم تكلل بالنجاح بعد تصدي الحارس لها.

وكاد أنجيه أن يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 69 لكن ألغيت بعد تدخل تقنية الحكم.

وعزز ماركينوس النتيجة لصالح باريس سان جيرمان برأسية متقنة على يمين حارس المرمى بعد عرضية دي ماريا.

وشهدت الدقائق الأخيرة حالة طرد لباريس سان جيرمان بعد تدخل عنيف من إدوارد ميشت على مدافع أنجيه.

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