أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 21:48

كتب : FilGoal

جوليانو سيميوني - أتليتكو مدريد

تعثر أتليتكو مدريد أمام ضيفه غرناطة مساء اليوم الأربعاء وتعادل معه سلبيا بدون أهداف.

واستضاف أتليتكو منافسه غرناطة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ولم تشهد المباراة فرصا خطيرة عدى تسديدة من أنطوان جريزمان مرت أعلى مرمى غرناطة.

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فيما أطلق ماتيوس كونيا تسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى غرناطة.

وشهدت المباراة مشاركة أولى لجوليانو سيميوني نجل مدرب أتليتكو دييجو سيميوني، وذلك في الدقيقة 90.

وانضم اللاعب صاحب الـ19 عاما إلى أتليتكو قادما من ناشئي ريفر بليت الأرجنتيني في يناير من عام 2021.

بتلك النتيجة وصل رصيد أتليتكو مدريد إلى 61 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارقق نقطة ومباراتين أكثر من ملاحقه برشلونة.

فيما يأتي إشبيلية رابعا بـ60 نقطة وله لقاء أقل من أتليتكو.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ57 نقطة بعدما خاض كل مبارياته.

ويأتي ريال سوسيداد سادسا بـ55 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أتليتكو مدريد غرناطة الدوري الإسباني
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