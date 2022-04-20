مانشيني: لا تتوقعوا تغييرات جذرية.. وإنسيني وإيموبيلي لم يعتزلا بعد

حذر روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا جماهير الآتزوري من رفع آمالهم بشأن التغيير الجذري في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

لورينزو إنسيني النادي : نابولي إيطاليا

ويستعد منتخب إيطاليا لملاقاة الأرجنتين في الأول من يونيو المقبل في النسخة الأولى من بطولة "Finalissima" المستحدثة التي ستقام بين بطل أوروبا وبطل كوبا أمريكا الجنوبية على ملعب ويمبيلي.

وقال مانشيني لـ "راي سبورت": "لقد كان عاما حافلا بالأحداث بالنسبة للأزوري، انتقلنا من كأس أمم أوروبا 2020 في ويمبلي إلى خسارة الوصول إلى كأس العالم 2022 بخسارته في التصفيات أمام مقدونيا الشمالية".

وأضاف "لقد مر شهر على المباراة الفاصلة لكأس العالم، ولا تزال خيبة الأمل قائمة، ولكن للأسف هناك لحظات لا تسير فيها الأمور بالطريقة التي تريدها ولا يمكنك القيام بشيء حيال ذلك".

وتابع "لن يكون هناك الكثير من التغييرات الجذرية أو الخيارات لتغيير الفريق".

وتطرق للحديث عن المباراة المنتظرة، قال مانشيني: "كما فعلنا في مباراة تركيا، سيحصل عدد قليل من اللاعبين الشباب على فرصة، ولكن إذا كان الجميع متاحا، سيكون متواجدون الفائزون ببطولة اليورو".

وبخصوص اعتزال لورينزو إنسيني و تشيرو إيموبيلي، علق المدرب الإيطالي: "سيكونون مع الفريق، خاصة في المباراة الأولى ضد الأرجنتين".

وأتم "سنرى ما سيحدث بعد ذلك، لكن هذه هي الخطة الآن، إنهم متواجدون".

وللمرة الرابعة لم يستطع بطل أوروبا من التأهل للنسخة التالية من كأس العالم.

ويغيب منتخب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الرابعة والثانية على التوالي في تاريخه.